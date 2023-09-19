كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في نهاية العام الحالي 2023، بتيسيرات وتسهيلات في السداد، وتبدأ الأسعار من 245 حتى 360 ألف جنيه.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل

وأفادت مصادر لـ«الوطن» بأن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل، سيكون فور طرح الوحدات المتوقع له آخر العام الجاري ببيان رسمي صادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل

وحددت المصادر بعض الشروط الواجب أن تنطبق على المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- ألا يزيد دخل الأعزب عن 6 آلاف جنيه في الشهر.

- ألا يزيد دخل المتزوجين عن 8 آلاف جنيه في الشهر.

- ألا يكون للمتقدم استفادة سابقة من شقق الإسكان الاجتماعي.

- أن يكون التقديم في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.