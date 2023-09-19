موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل
كتب:
محمد سامي الكميلي
01:30 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
شقق الإسكان الاجتماعي
كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في نهاية العام الحالي 2023، بتيسيرات وتسهيلات في السداد، وتبدأ الأسعار من 245 حتى 360 ألف جنيه.
موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل
وأفادت مصادر لـ«الوطن» بأن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل، سيكون فور طرح الوحدات المتوقع له آخر العام الجاري ببيان رسمي صادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل
وحددت المصادر بعض الشروط الواجب أن تنطبق على المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمتوسطي الدخل، وهي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
- ألا يزيد دخل الأعزب عن 6 آلاف جنيه في الشهر.
- ألا يزيد دخل المتزوجين عن 8 آلاف جنيه في الشهر.
- ألا يكون للمتقدم استفادة سابقة من شقق الإسكان الاجتماعي.
- أن يكون التقديم في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.