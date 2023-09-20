«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا من المعسكر المصري لإيواء الضحايا في درنة

نقلت فيروز مكي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى درنة، الأوضاع داخل المعسكر المصري للإغاثة بالمدينة، وأعمال فرق الإنقاذ المصرية المختلفة.

وقالت «مكي»: «نقلنا صور الدمار من مدينة درنة ومن عدة مناطق مختلفة بالمدينة، واليوم ننقل هذه الصور للجهود الإغاثية الكبيرة والحثيثة من مصر إلى ليبيا التي أرسلت العديد من الفرق المصرية سواء الجوية أو الإغاثية المتواجدة بالمناطق المدمرة».

وأضافت موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى درنة: «معسكر الإغاثة المصري يستوعب نحو 1200 شخص تجري إعاشتهم وإسعافهم، وتوجد وحدة إسعاف وطوارئ، ومجموعة من الأطباء المتخصصين بكل التخصصات الطبية وعلى رأسها الجراحة العامة».