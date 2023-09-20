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لجنة الطوارئ الليبية تكشف حقيقة انتشار الأوبئة في درنة

كتب:

أحمد حامد دياب
07:55 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
مدينة درنة الليبية

مدينة درنة الليبية

كشفت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حقيقة انتشار الأوبئة بمدينة درنة الليبية بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت المدينة وأوقعت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين والمشردين.

الجهات الحكومية الليبية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة

وبحسب «سكاي نيوز» فإن جميع الجهات الحكومية الليبية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات.

ونفت اللجنة مغادرة أي من فرق الإنقاذ المدينة، لافتة إلى شبكةُ الاتصالات في درنة المنكوبة تعرضت إلى انقطاع كامل للاتصالات ورجَّحت الشركة المشغِّلة لشبكة الاتصالات أن يكون وقوعُ أعمال تخريبية وراء قطع الكوابل، لافتة إلى أن محاولات فريق العمل مستمرةٌ لإصلاحها.

العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق في منطقة الجبل الأخضر

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قد أعلن أن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق في منطقة الجبل الأخضر شمال شرق البلاد، مشيرًا إلى أن الفيضانات غيرت المعالم الجغرافية والطبيعية لمنطقة درنة.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن المتطوعين من كل ربوع ليبيا  والمتواجدين بمدينة درنة أنهم بصحة جيدة، وطمأنت أسرهم في بيان نشرته الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب انقطاع الاتصالات بهم.

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بقلم أحمد حامد دياب