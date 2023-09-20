موفدة «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر التطورات بمعسكر الإغاثة المصري بدرنة

أفادت الإعلامية فيروز مكي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى درنة، بوصول اثنين من المتضررين إلى معسكر الإغاثة المصري، وهما شابين مصريين توجها إلى المعسكر بعد أن تقطعت بهما السبل وتمت إعاشتهما وإسعاف أحدهما، والذي أصيب بأضرار كبيرة بسبب هذه الفيضانات والسيول.

فريق الإغاثة بالمعسكر

وأضافت أن المعسكر يحتوي على مطبخ متكامل لتقديم الوجبات الساخنة للمتضررين على مدار الساعة، كما يحتوي على فريق إغاثة متخصص بإمداد المتضررين بالملابس سواء الرجال والأطفال والنساء أو كل من يتوجه إليه لطلب يد العون والمساعدة، ومن المقرر أن يستوعب هذا المعسكر 1200 شخص.

معاناة كبيرة في درنة

وتعاني مدينة درنة بعد الإعصار والفيضانات التي أودت بحياة الكثيرين وشردت الآلاف، مما دفع الحكومة المصرية إلى توجيه الإغاثة للمنكوبين بالمدينة.