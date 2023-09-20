«ليه تباصي لمحمد صلاح؟».. الأرقام تبرئ ملك ليفربول من «الأنانية»

«الأفريقي الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج»، إنجاز لاعب نعته البعض بـ«الأناني»، يبحث عن مجد فردي، دون الاكتراث بمصلحة فريقه، لكن إذا كذبت الإدعاءات، لغة الأرقام لا تكذب، لتضع نقطة الفصل لجميع اتهامات الأنانية التي طاردت محمد صلاح.

معدل تمريرات محمد صلاح مع ليفربول

البداية كانت في موسم 2021 -2022، الذي شهد المعدل الأكبر لتمريرات محمد صلاح، لينتهي به الحال بحصد جائزة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي، بواقع 13 تمريرة حاسمة، فيما توج بلقب هداف المسابقة في الموسم ذاته، مناصفة مع هيونج مين سون لاعب توتنهام، برصيد 23 هدفًا.

وفي موسم 2022- 2023، قدم محمد صلاح 12 تمريرة حاسمة لزملائه في ليفربول، على مدار الموسم الكارثي الذي لم يمر خلاله الريدز على أي منصات للتتويج بالألقاب، ليخرج صفر اليدين دون أي إنجازات، ورغم الأداء المتواضع، إلا أن الفرعون المصري نجح في تسجيل 19 هدفًا، أكثر من أي لاعب داخل الفريق.

لم يكن صدفة قرار الألماني يورجن كلوب بتغيير مهام محمد صلاح داخل الملعب، ومنحه وظائف جديدة، قد تقلل من فرصه التهديفية، لكنها تعزز قدرته على صناعة الأهداف، فرغم قدرة الجناح الأيمن للريدز على الدخول في عمق الملعب وتسجيل الأهداف، جاء القرار إيقاف عملية دخوله إلى المرمى.

محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول، كان يتحرك بحرية في الخط الأمامي للريدز، يدخل إلى عمق منطقة الجزاء، لاستلام الكرات العرضية من زميله وظهير الريدز الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، قبل أن تتبدل الأدوار، ويقرر كلوب الاعتماد على الفرعون المصري في صناعة الأهداف للظهير الذي يتحرك للداخل في الفترة الأخيرة أكثر من أي موسم مضى.

ومع انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024، يبدو أن محمد صلاح اتقن أدواره في صناعة الأهداف بشكل كبير، ما ظهر جليًا في إسهاماته مع الريدز، منذ انطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صنع محمد صلاح 4 أهداف من أصل 5 سجلها الريدز، خلال 5 جولات في البريميرليج.

محمد صلاح على مدار مسيرته بالكامل في ليفربول، والتي بلغت 310 مباراة، ساهم في تسجيل 200 هدفًا، بواقع تسجيل 188 هدفًا، وتقديم 78 تمريرة حاسمة لزملائه.

الفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، بات الأفريقي الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 62 هدفًا، متخطيًا الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي حاليًا، كما بات رابع لاعب فى تاريخ البريميرليج يصنع في 5 مباريات تواليًا خارج الديار.