الكشف على ألفي مواطن في قافلة طبية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية سمعان أول، التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين.

اتباع أساليب مكافحة العدوى

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أن القافلة الطبية اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، وتأكيد أعمال تطهير جميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على 15 عيادة

اشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا، وهي: «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان».

الكشف الطبي المجاني على 2000 مريض

وقعت القافلة الكشف الطبي المجاني علي 2000 مريض من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، وجرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.