البطل طاهر جمال عيسى: عبورنا إلى الضفة الشرقية للقناة لم يستغرق 5 دقائق

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية، شهادة البطل طاهر جمال عيسى في الفرقة 7 مشاة في حرب أكتوبر.

التجهيز للعبور

قال البطل طاهر جمال عيسى، في الفرقة 7 مشاة، إنه يوم العبور لم يكونوا جاهزين نفسيا، متابعا: «التجهيز للعبور حدث مرتين، لكن كل مرة نصل إلى القناة ولا نعبر، ومن ثم اعتقدنا إن هذا العبور مثل المرتين السابقتين، لكن ما حدث أن قال قائد السرية قال إنهم سيعبرون، وتحدث معه قائد الكتيبة وجلسا يتحدثان، ووضعا الخريطة على الأرض ثم أعطاه العلم».

وتابع: «لحظة وجود الشخص داخل القارب داخل المياه إحساس آخر، كنا 10 أو 11 أو 12 شخصا داخل القارب، معرضين لأي سلاح من الجانب الآخر، وإذا أطلق سيؤثر علينا، وبمجرد وضعنا قدمنا بالبر الثاني شعورا قويا».

العبور للضفة الشرقية

وواصل: «الوقت لم يستغرق العبور من الضفة الغربية إلى الشرقية حتى رأس كوبري لحماية باقي الجنود المحملة بالخراطيم، سوى 5 دقائق، والجميع كان سعيدا ويقول الله أكبر».