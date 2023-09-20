أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023.. تخفيضات تصل إلى 60%

تخفيضات كبيرة تشهدها أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023، منذ افتتاح المعارض في جميع أنحاء الجمهورية والتي ستستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، حيث توفر المعرض جميع أنواع الأدوات المدرسية ومستلزمات العام الدراسي الجديد، والتخفيضات تصل لـ60%.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023

وجاءت أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023، مناسبة لإمكانيات جميع الأسر المصرية، وذلك قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، حيث جاءت كالتالي:

- دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات يكون سعرها 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- دستة كشاكيل 140 ورقة، يكون سعرها 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- دستة كشاكيل 100 ورقة، يكون سعرها 30 جنيها بدلا من 38 جنيها.

- سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة إلى 81 جنيها.

-سعر المقلمة مع أدوات هندسية الكاملة بسعر 53 جنيها.

- فيما يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة إلى سعر 20 جنيها.

أماكن معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة

- معرض أهلا مدارس فيصل.

- معرض أهلا مدارس الطالبية.

- معرض أهلا مدارس العمرانية.

- معرض أهلا مدارس البدرشين.

- معرض أهلا مدارس 6 أكتوبر.

- معرض أهلا مدارس إمبابة.