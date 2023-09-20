10 معلومات عن معرض «أهلا مدارس» بأسوان.. يشهد تخفيضات تصل إلى 30%

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أجنحة أهلا مدارس برفقة عدد من القيادات التنفيذية بعد افتتاحه أمام أولياء الأمور والطلاب لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة قبل بداية العام الدراسي 2023-2024.

وحضر الجولة العميد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب حسام الأنصاري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، والمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان.

عطية: توفير كل مستلزمات العودة المدرسية بأسعار مناسبة

وأكد اللواء أشرف عطية على التزام المحافظة بتوفير كل مستلزمات العودة المدرسية بأسعار مناسبة، وأنهم لن يدخروا جهدا في تحقيق نجاح سلسلة المعارض التي تفتتح في مختلف المراكز والمدن.

10 معلومات عن معرض أهلا مدارس

وترصد «الوطن» 10 معلومات عن معرض أهلا مدارس الذي يقام في الحديقة التابعة للوحدة المحلية لمدينة أسوان.

1. افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معرض «أهلاً بالمدارس» في حديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

2. المعرض ينظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين.

3. الهدف من المعرض هو تحقيق التوازن في الأسعار من خلال تخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%.

4. حضر الافتتاح العميد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب حسام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين، والمهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان.

5. المحافظ أكد على جهود المحافظة لإنجاح سلسلة المعارض في مختلف المراكز والمدن لتوفير المتطلبات والاحتياجات الجماهيرية لأهالي أسوان.

6. المعرض يهدف لتوفير المستلزمات المدرسية وتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

7. يضم المعرض كل الأدوات المدرسية التي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية.

8. يحتوي المعرض أيضًا على قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

9. تم التنسيق المسبق مع التجار الجملة والمصنعين لتوفير المنتجات وفتح أبواب المعرض أمام الجمهور على مدار اليوم.

10. المحافظ يشجع المواطنين على زيادة الاقبال على المعرض للاستفادة من التخفيضات المتاحة.