أماكن معرض أهلا مدارس في الجيزة والمحافظات.. «أسعار تنافسية»

تنتشر معرض أهلا مدارس فى جميع محافظات الجمهورية والميادين الكبري، وذلك لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد لجميع الأسر المصرية وبأسعار مخفضة، بالتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين قبل بدء العام الدراسي في أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق حددت محافظة الجيزة، عدد من الأماكن لإقامة معرض أهلا مدارس بالمحافظة، لتوفير مستلزمات المدارس من أدوات كتابية وملابس وشنط بأسعار مخفضة ، في إطار خطة الدولة للتيسير على أولياء الأمور.

أماكن معرض أهلا مدارس بالجيزة 2023

وتضم محافظة الجيزة 6 أماكن كبري، أقيم فيها معرض أهلا مدارس، وتضم أماكن متفرقة في المحافظة وذات تجمعات سكانية كبيرة، وهي:

- معرض أهلا مدارس فيصل.

- معرض أهلا مدارس الطالبية.

- معرض أهلا مدارس العمرانية.

- معرض أهلا مدارس البدرشين.

- معرض أهلا مدارس 6 أكتوبر.

- معرض أهلا مدارس إمبابة.

أماكن معارض «أهلا مدارس» بالمحافظات

كما تنشر معارض أهلا مدارس في جميع محافظات الجمهورية على النحو التالي:

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام».

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة.

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة: تضم 42 معرض أهلا مدارس منتشر في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.