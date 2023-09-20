 أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023.. تخفيضات 60%

تخفيضات كبيرة على أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023، حيث تصل لـ60%، وذلك في إطار حرص الدولة من خلال وزارة التموين، على توفير احتياجات الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي 2023-2024.

أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023

وتستعرض «الوطن»، أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

وجاءت أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية كالتالي:

- دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات يكون سعرها 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- دستة كشاكيل 140 ورقة، يكون سعرها 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- دستة كشاكيل 100 ورقة، يكون سعرها 30 جنيها بدلا من 38 جنيها.

- سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة إلى 81 جنيها.

-سعر المقلمة مع أدوات هندسية الكاملة بسعر 53 جنيها.

- فيما يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة إلى سعر 20 جنيها.

أسعار الأدوات المدرسية في المكتبات بالأسواق

- سعر دستة الكراسات الـ28 ورقة، تحتوي على 20 كراسة إلى 40 جنيهًا.

- سعر دستة الكشكول 40 ورقة، الذى يضم 20 كشكول بـ80 جنيهًا.

- سعر دستة كشاكيل 60 ورقة، تضم 10 كشاكيل، 100 جنيهًا.

- سعر دستة الكشاكيل 80 ورقة وتضم 5 كشاكيل، 120 جنيهًا.

- سعر الـ5 كشاكيل 100 ورقة يبلغ 130 جنيهًا.

- سعر كشكول A4 السلك 100 ورقة فسعره 35 جنيهًا.

- سعر كشكول A4 السلك الـ200 ورقة بـ45 جنيهًا للواحد.