«إكسترا نيوز» تبرز تقريرا لـ«الوطن» حول جهود مصر لإنقاذ ضحايا إعصار ليبيا

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريراً صدَر في عدد اليوم الأربعاء من جريدة «الوطن»، بعنوان: «مصر تنقذ ضحايا إعصار ليبيا: العمل مستمر حتى الـ4 فجرا يوميا»، والذي سلط الضوء على جهود الدولة المصرية في عمليات الإنقاذ بـ«ليبيا» ومساندة الأشقاء في مأساتهم وتقديم الإعانات لتخفيف آثار الكارثة الناجمة عن العاصفة دانيال.

امتنان كبير من الأشقاء الليبيين لفرق الإنقاذ المصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنَّ توجيه الأشقاء الليبيين الشكر لمصر على جهودها في الدعم وإرسال مساعدات وفرق للإنقاذ، يوضح مدى الامتنان لبلادنا ومعرفتهم بمدى الصدق في هذه المساعدات المرسلة من بلد شقيقة، وذلك وسط إرسال العديد من الدول للمساعدات إلى ليبيا.

فرق الإنقاذ المصرية تتحدى المناطق الوعرة بين الصخور والركام

وأضاف «رفعت»، أنَّ اختلاف المساعدات المقدمة من مصر ليس فقط في الأعداد الكبيرة لكن أيضاً القدرة على الدخول لمناطق غاية في الصعوبة، مثل مناطق بين الصخور والركام، وأيضاً فرق الإنقاذ الروسية والغوص لانتشال الأشلاء والجثث من المياه.

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ فرق الإنقاذ المصرية تسعى بكامل جهدها للمساعدة وانتشال الجثث والضحايا، بمعدات متطورة وحديثة ومجهزة للإنقاذ والإغاثة وفقاً لجزء من مهام هذه المعدات.