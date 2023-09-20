 بدء اختبارات برنامج «سفراء ضد الفساد» غدا.. اعرف المحافظات المستهدفة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء بدء الاختبارات للمتقدمين للانضمام لبرنامج سفراء ضد الفساد غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر.

وأكدت الوزارة انتهاء الفترة الخاصة بالتسجيل للانضمام لبرنامج سفراء ضد الفساد والمتمثلة في «مدرب -منسق بالمحافظة - منسق تدريب» بجميع محافظات الجمهورية، منوهة إلى أنه تم تسجيل اكثر من 750 شابا وفتاة.

وطالبت الوزارة المتقدمين للتسجيل فى البرنامج متابعة البريد الإلكتروني أو واتساب لاستقبال رسالة نصية للمقبولين لعقد المقابلة الشخصية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، أماكن الاختبارات والمحافظات المستهدفة من الاختبارات غدا الخميس، وذلك وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

المحافظات المستهدفة من الاختبار غدا

يجري عقد المقابلات الشخصية غدا في مركز التعليم المدني بالجزيرة للمحافظات الآتية:

-الإسكندرية

- الإسماعيلية

- البحيرة

- بنى سويف

- بورسعيد

- الجيزة

- الدقهلية

-دمياط

-السويس

- الشرقية

-الغربية

- الفيوم

- القاهرة

- القليوبية

- كفر الشيخ

- المنوفية

مقابلات أونلاين لعدد من المحافظات

المحافظات المستهدفة من المقابلات الاونلاين من خلال Zoom Meeting للمحافظات الآتية:

-المنيا

-أسيوط

-سوهاج

-قنا

- مطروح

-الاقصر

- البحر الاحمر

- أسوان

- جنوب سيناء

- شمال سيناء

- الوادى الجديد

أهداف البرنامج

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يستهدف تأهيل سفراء من النشء لنشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد.