جدول مهرجان «سماع» الدولي للموسيقى الروحية.. حفلات على مدار أسبوع

أعلن الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس مهرجان سماع للموسيقى الروحية جدول مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر، والذي تشارك به 30 فرقة فنية من مصر وخارجها.

افتتاح مهرجان سماع الدولي

الجمعة:

حفل الافتتاح - ورشة دولية برؤية انتصار عبد الفتاح بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر في الثامنة والنصف مساء

السبت:

على مسرح سور القاهرة الشمالي، مجموعة من الفرق من مصر ورومانيا والكنغو

وفي بيت السناري بالسيدة زينب، عروض لفرق من البوسنة ومصر وتتارستان.

الأحد:

تقدم عدة فرق عروضها في ثلاثة أماكن ( مسرح سور القاهرة الشمالي، وقبة الغوري وبيت السناري)

ومن بينها عروض لفرق من اليونان ومصر وقبرص وباكستان وجيبوتي ورومانيا واندونيسيا.

الاثنين:

عروض فرق من مصر و الجزائر وتتارستان وإندونسيا وباكستان والبوسنة وجيبوتي.

الثلاثاء:

على مسرح سور القاهرة الشمالي تقام احتفالية دولية بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال ورشة فنية بمشاركة العديد من الفرق بقيادة انتصار عبد الفتاح

كما تقدم في اليوم نفسه مجموعة من العروض لفرق من رومانيا واليونان وقبرص واليمن، في كل من قبة الغوري وبيت السناري.

الأربعاء:

بروفة جنرال استعدادا للختام

موعد ختام مهرجان سماع

الخميس:

ملتقى الأديان وحفل ختام المهرجان برؤية انتصار عبد الفتاح بمشاركة جميع الفرق على مسرح سور القاهرة الشمالي في الثامنة مساء.