وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات قوية في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا

قالت وسائل إعلام اوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إن انفجارات قوية سمعت في مدينة إيزمائيل بمنطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، إذ يوجد ميناء بحري كبير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت في وقت سابق، أراضي مقاطعة دونيتسك، 50 مرة، باستخدام 166 طلقة ذخيرة بينها عيارات 155 ملم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصدت قوات الدفاع الجوي الروسي، هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في «مقاطعة زابوريجيا»، دون وقوع ضحايا أو إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مساء أمس الأحد، تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من «شبه جزيرة القرم»، مشيرة إلى إحباط محاولة أوكرانية، لتنفيذ هجوم وصفته بـ«الإرهابي».

محلل أمريكي: روسيا تمتلك استراتيجية مدروسة

وكان المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون، قال في وقت سابق، إن روسيا تمتلك استراتيجية مدروسة، مضيفا إن «موسكو» لا تعرض قواتها لخطر كبير.

وأشار جونسون، في حديث عبر موقع «يوتيوب»، إلى أن روسيا ستوجه ضربة قوية للقوات الأوكرانية بمجرد استنفاد قدراتهم العسكرية، واوضح المحلل السابق، أن «موسكو» تخوض معارك دفاعية بغية إنهاك وتدمير القوات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعربت «واشطن»، عن قلقها للصين بشأن تقديمها المساعدات بمختلف أنواعها لروسيا، وجاء خلال المفاوضات بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني «وانج يي»

وقالت ممثلة رفيعة المستوى في الإدارة الامريكية، في إحاطة هاتفية خاصة حول اجتماع جرى بين ساليفان و«يي» يومي 16 و17 سبتمبر في مالطا، تعليقا على محادثات سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني، اليوم الاثنين بموسكو، إن فيما يتعلق برحلة المسؤول الصيني إلى رسويا، فقد أعربت «واشنطن» بالتأكيد عن قلقها لـ«بكين» في شأن مختلف أنواع المساعدة التي تقدمها الصين لـ«موسكو».

اقتصاديا، قال نائب رئيس وزراء بيلاروسيا، ليونيد زياتس، لقناة «بيلاروسيا 1»، إن «مينسك» ستشتري ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب من روسيا في عام 2023.