بين الأقل تقييما وهدف مزدوج.. ماذا قدمت صفقات الأهلي الجديدة أمام المصري؟

قبل 24 ساعة، جلست جماهير الأهلي تترقب، الظهور الأول لفريقها في مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يسعى المارد الأحمر للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم المنقضي، إلا أن كل الأنظار كانت تتجه نحو الصفقات الثلاث الجديدة.

إمام عاشور ورضا سليم يقدمان أوراق اعتمادهما عند جماهير الأهلي

إمام عاشور، ورضا سليم، وأنتوني موديست، 3 صفقات جديدة اكتفى بها السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد، والذين سجلوا حضورا محليا أول أمام المصري البورسعيدي أمس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن الثنائي إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والقادم من ميتلاند الدنماركي، ومعه رضا سليم، من تقديم أوراق اعتمادهما لجماهير الأهلي في المباراة الثانية لهما بقميص نادي القرن الأفريقي، والأولى لهما في الدوري المصري.

أداء غير مقنع لـ موديست في الظهور الأول مع الأهلي أمام المصري البورسعيدي

تمريرة سحرية من إمام عاشور، سجل بها أول «أسيست» له بالقميص الأحمر، استلمها رضا سليم ليسددها مباشرة إلى مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي، معلنا تسجيل أول أهدافه هذا الموسم، ومفتتحا رباعية الأهلي التي هزت شباك الفريق البورسعيدي.

في المقابل، لم يكن الظهور الأول للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق، موفقا، بعدما حصل على أقل تقييم بين لاعبي الأهلي في المباراة بنسبة 6.4 من 10.

أداء موديست الذي أهدر فرصة محققة لتسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي، لم يكن مقنعا لجماهير القلعة الحمراء، التي تمني النفس بأن يكمل المهاجم الفرنسي القطعة الناقصة ضمن كتيبة كولر في الموسم الجديد، في ظل معاناة الفريق في مركز رأس الحربة خلال السنوات الماضية.