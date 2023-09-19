فيديو أهداف فوز الأهلي على المصري في ليلة تألق إمام عاشور وتاو

نجح النادي الأهلي، في الفوز على المصري البورسعيدي، برباعية دون رد أمام المصري البورسعيدي ، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي وافتتح رضا سليم، التسجيل للنادي الأهلي، في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم اضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعد كرة بينية مع محمد هاني، ليصوب في الزاوية البعيدة لـ محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وجاء الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 74، عن طريق بيرسي، بعدما استقبل كرة بينية من إمام عاشور، ليراوغ مدافع المصري ويصوب على نفس طريقة الهدف الأول، لتسكن الكرة الشباك.

هدف الأهلي الأول

جوووول ???? رضا سليم يقص شريط أهداف الأهلي في دوري Nile في مرمى النادي المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/W8yghe9oFz — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

وأكمل كريم فؤاد رباعية النادي الأهلي، في الدقيقة 88، بعد تبادل الكرة مع كريم فؤاد، ليدخل إلى منطقة الجزاء، ويصوب في مرمى محمود جاد، الذي تصدى للكرة لكنها سقطت منه وسكنت الشباك.

هدف الأهلي الثاني

وان تو عالمي ولفة هدية ???? بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/D5eyt2fvkE — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري وفاز النادي الأهلي، في أولى مبارياته في الموسم الجديد، في رحلة دفاعه عن لقب الموسم الماضي الذي توج فيه بلقب الدوري المصري.

هدف الأهلي الثالث

بأسيست عابر للقارات من إمام عاشور ???? بيرسي تاو يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/IvD2QJO2he — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

هدف الأهلي الرابع