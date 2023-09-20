«بيطري مطروح» تنظم قافلة للكشف على أغنام البرقي في الضبعة

نظمت مديرية الطب البيطرى بمطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قافلة بيطرية ضمن مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع احدي شركات البترول وجمعية الأورمان الخيرية، وذلك بالوحدة البيطرية بقرية جلالة مركز الضبعة لمكافحة الأمراض وعلاج الحالات المرضية في أغنام البرقي.

الكشف على 3960 حالة من الحيوانات في الضبعة

وصرح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، اليوم الأربعاء، يأن القافلة وقعت الكشف البيطري على إجمالي 3960 حالة من الحيوانات شاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح محافظ مطروح، في بيان صحفي، أن القافلة البيطرية تأتي استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح وتنميتها خاصة سلالة أغنام البرقي، والتي تشتهر بها محافظة مطروح وتنميتها في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة وتنمية المجتمع.