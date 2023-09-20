ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم.. تخطت الـ20 ألف نقطة

شهدت بداية تعاملات اليوم ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، واستهلت المؤشرات على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، وفق بيان البورصة.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وتواصل ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم متجاوزة حاجز 20200 نقطة بدعم مشتريات المصريين.

إيجي إكس 100 يرتفع بنحو 0.57%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، حدث ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنحو 0.57% عند 5750 نقطة.

وتخطى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوى 20000 نقطة، إذ ارتفع بنسبة 0.88% عند مستوى 20128 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.34%، عند مستوى 3889 نقطة

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي، على مكاسب سوقية تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن تجاوز مستوى 19540.33 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات الصباحية على 74.16 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 349.7 مليون جنيه من خلال 14.13 ألف عملية، وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال التداولات الصباحية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافياً بلغ نحو 1.09 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 1.07 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 27 ألف جنيه.