البورصة تربح 18 مليار جنيه في نهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين في أداء المؤشرات، وسط مكاسب سوقية بلغت 18 مليار جنيه، فيما صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.03% في ختام التعاملات ليغلق عند قمة تاريخية جديدة 19954.3 نقطة، واستطاع المؤشر أن يسجل أعلى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم عند مستوى 20049.38 نقطة.

وترصد «الوطن» أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع في السطور التالية:

البورصة المصرية اليوم.. مؤشر «إيجي إكس70»

وهبط مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 3876.09 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. مؤشر «إيجي إكس 100»

وأظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، تراجع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.10% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5718.18 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 3.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 881.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 84.765 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 18 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.1.353 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.