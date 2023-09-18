البورصة تضاعف مكاسبها السوقية إلى 6 مليارات جنيه في منتصف التداولات

تواصل البورصة المصرية، تحقيق المكاسب، لتضاعف من مكاسبها السوقية إلى 6 مليارات جنيه في منتصف تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13%، في منتصف التعاملات عند مستوى 19695.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.97% عند مستوى 3891.75 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.7%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الإثنين، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في منتصف التداولات بنسبة 0.7%، عند مستوى 5722.13 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 509.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 39.746 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 6 مليارات جنيه، مسجلًا 1.329 تريليون جنيه في منتصف تداولات اليوم، وفقًا لآخر أخبار البورصة.