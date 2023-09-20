فتح باب التقديم للدراسات العليا في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ فتح باب التقديم للدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي من الآن وحتى 28 سبتمبر، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة سهير مجدي، عميد الكلية.

فتح باب التقديم للدراسات العليا

ووفقا لبيان صادر عن الكلية، يجرى فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، لمراحل «الدبلوم الخاص - الماجستير - الدكتوراة» بجميع التخصصات وحتى 28 سبتمبر 2023.

خطوات التقديم للدراسات العليا بكلية التربية النوعية

وتشمل خطوات التقديم للدراسات العليا بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2023- 2024 ما يلي:

1- التقديم إلكترونياً من هنا

2- طباعة إيصال التقديم الإلكتروني مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ورقياً إلى مدير قسم الدراسات العليا بالكلية.

معلومات عن كلية التربية النوعية

كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أُنشئت في عام 1991 بالقرار الوزاري رقم 1187 لسنة 1991، وتم ضمها إلى جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1998، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

وتضم الكلية 5 أقسام هي كالتالي:

1- تكنولوجيا التعليم.

2- التربية الفنية.

3- التربية الموسيقية.

4- الاقتصاد المنزلي.

5- الإعلام التربوي.