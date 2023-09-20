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ضبط 55 ختم شعار جمهورية مزور مع عصابة بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
03:21 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية، قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي.

تفاصيل ضبط المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما 55 خاتم شعار الجمهورية «مُقلدة»، و13 أكلاشيه و37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما العديد من قضايا التزوير.

 

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