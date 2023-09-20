«الداخلية التونسية» توضح تفاصيل انقطاع الكهرباء وتطمئن على المواطنين

انقطعت الكهرباء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن كافة أنحاء الجمهورية التونسية حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن منير الغابري مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، مؤكدًا أن الأسباب ما زالت غير معلومة حتى الآن.

الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي

ونفى مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، ما تم تداوله حول حدوث انفجار في محطة رادس مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا توضيحيا لانقطاع الكهرباء، جاء فيه أنه على إثر انقطاع التيار الكهربائي على معظم مناطق الجمهورية فجر يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 حوالي الساعة 01:30 صباحا، مؤكدة أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة.

وقالت، زار وزير الداخلية كمال الفقي، المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل والاطمئنان على المواطنين.

حريق هائل نشب بمحطة كهرباء بمنطقة نفات

وأكدت صحيفة الشروق التونسية أن حريقا هائلا نشب بمحطة كهرباء بمنطقة نفات الكائنة بين ماطر وتونس، ما استوجب تدخلا فوريا وسريعا لوحدات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، مرجحة أن يكون سبب الحريق ارتفاع الحرارة التي شهدتها ولاية بنزرت في اليومين الماضيين.