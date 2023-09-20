ضبط 83 ألف مخالفة مرورية في حملات أمنية على الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83 ألفًا و405 مخالفات مرورية.

وتضمنت المخالفات: 29547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و745 مخالفة السير دون تراخيص، كما تم ضبط 16 دراجة نارية مخالفة، و11 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات لشروط التراخيص، و1514 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة