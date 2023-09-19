ضبط 2268 مخالفة في حملات تموينية على المخابز بالقاهرة

كشف تقرير لمديرية التموين في القاهرة، تفاصيل المحاضر المحررة لعدد من المخابز والمحال التجارية خلال حملات رقابية بمختلف أحياء المحافظة.

حملات ضبط الأسعار في أسواق القاهرة

تلقت محافظة القاهرة تقريرا من مديرية التموين، عن نتائج حملات ضبط الأسعار ومتابعة مدى توافر السلع، موضحا أنه يجرى تكثيف الحملات على الأسواق والمحال بأحياء القاهرة.

وأكد التقرير أن الحملات على المخابز أسفرت عن ضبط 2268 مخالفة، مشيرًا إلى أن عدد مخابز القطاع العام على مستوى القاهرة بلغت 69 مخبزًا، ومخابزالقطاع الخاص بالقاهرة 1888، ومخابز أغراض أخرى 57، وإجمالي عدد المخابز البلدية العاملة 1452، وإجمالي المنصرف من الدقيق 38 ألفًا و489 طنًا.

مخالفات بدالين التموين في القاهرة

ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالسلع التموينية أسفرت حملات تموين القاهرة عن ضبط 107 مخالفات، وإجمالي بدالي التموين 1742 بدالًا، وفروع الجملة التي توزع سلع التموين على البدالين 61 فرعًا.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالمواد البترولية، أوضحت محافظة القاهرة أنه تم تحرير 48 مخالفة، وعدد محطات البنزين 349 محطة، 47 مستودع قطاع خاص، 9 مستودعات قطاع عام.

مخالفات الشهادات الصحية في القاهرة

لفت التقرير إلى أنه فيما يخص الرقابة على الأسواق، حررت مديرية التموين بالقاهرة 849 مخالفة متنوعة، منها 162 مخالفة شهادة صحية ، 62 بيع بأزيد من السعر، 58 محلًا بدون ترخيص، 51 عروض أوكازيون وهمي، 249 مخالفة قانون حماية المستهلك، 70 مخالفة سلع مجهولة المصدر، 84 سلع مغشوشة، 99 مخالفات أخرى.