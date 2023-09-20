منذر رياحنة: أحب الأدوار النضالية.. وأتمنى المشاركة في أفلام تناقش قضايا وطنية

قال الفنان منذر رياحنة، إن أدائه لدور كوميدي في فيلم «العميل صفر» كان أمرا صعبا، خاصة أنه يأتي بعد تجسيده دوره «شوقي» في مسلسل «جعفر العمدة»، مشيرا إلى أن شخصية «شوقي» كانت قريبة للغاية من القلب، ولكن أدائها لم يكن سهلا، موضحا أن فيلم «العميل صفر» يضم كبار الفنانين مثل أكرم حسني، وكان تجربة رائعة وممتعة للغاية.

سبب حب منذر رياحنة للأعمال السينمائية

أضاف «رياحنة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»: «أنا أمنيتي دائما هي الاستمرار في أعمال السينما، الفيلم أقرب للممثل، ويوصل رسالته في مدة زمنية محددة، وأتمنى انضمامي ومشاركتي في الأعمال التي تحمل مواضيع هامة»، مشيرا إلى أنه يحب الشخصيات النضالية التي قدمت الكثير لأوطانها مثل عمر المختار كونه من الشخصيات العربية التي قاومت الاحتلال، ويريد تقديم مثل تلك الشخصية خلال الفترة المقبلة سواء في السينما أو الأعمال الدرامية، متابعا أن موضوع العمل بشكل كامل أهم من الشخصية نفسها.

تفاصيل مشروع منذر رياحنة لتقديم دروس في التمثيل

عن مشروعه الجديد المتعلق بتقديم تدريبات حول التمثيل أونلاين، تابع: «قررت أن يكون تواجدي في العالم مفيد، لذلك عملنا بحث لتقديم الموسم الأول من هذا المشروع بواقع 10 حلقات من أجل تقديم مجموعة من المعلومات للتعريف بأساسيات الأولى في عالم التمثيل».