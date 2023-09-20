برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية تستهدف حماية استقرار الأمة العربية

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، وتبادل الزيارات المستمر، يؤكد قوة ومتانة العلاقات المتميزة، والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، واصفا العلاقة بين البلدين بأنها تعد نموذجا للعلاقات الأخوية في العالم.

العلاقة بين مصر والإمارات تاريخية

أضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.. وغيرها، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية، خاصة أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أرسى دعائم العلاقة، وتلاه اولاده على نفس النهج.

واشار «عوض الله» إلى أن الزيارة تناولت العديد من الملفات، ومن أبرزها التنسيق للدورة المقبلة من قمة المناخ cop28، حيث تشغل مصر الرئيس الحالي للدورة cop27 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسلم مصر الرئاسة لدولة الأمارات في ديسمبر المقبل، ويتم تسليم الملفات، إضافة إلى العديد من ملفات التعاون المشترك، ومن أبرزها الأوضاع في السودان وليبيا والمنطقة العربية.

دور مصر والإمارات في دعم استقرار المنطقة العربية

أوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر والإمارات تلعبان دورا كبيرا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.. في ظل الاوضاع الراهنة، ويوجد تنسيق بين مصر والإمارات وتوافق على الرؤى فى الملفات، حيث ينعكس التعاون بين البلدين على استقرار المنطقة بما لهما من ثقل اقتصادي وسياسي.

وشدد على أهمية العلاقات العربية المشتركة، وتضافر الجهود العربية لمواجهة أثار الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العالمية خلال التواجد في الفاعليات والمنتديات العالمية.