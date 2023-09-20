برلمانية: مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات دليل على قوة العلاقات المتميزة، والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.

تنسيق في كافة المجالات بين مصر والإمارات

أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان صادر عنها اليوم، أن هناك تنسيق عالي المستوى بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.. وغيرها، مضيفة أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية، مؤكدة أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أرسى دعائم العلاقة ورسخها منذ عقود طويلة، وذلك لاقتناعه الشديد بدور مصر ومكانتها الكبيرة، وريادتها في المنطقة العربية.

وأوضحت أن مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، خاصة أن الرئيس السيسي ونظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قاما بالتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات المصرية الإماراتية راسخة وقوية

أكدت أمين سر تضامن الشيوخ على أن العلاقة بين البلدين راسخة وقوية.. رغم المحاولات المتكررة والمستمرة من الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية لإثارة الفتنة بين البلدين، مشددة على أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية بين الدول.