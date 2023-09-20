لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات تتفقد مينائي «الزيتيات» و«بورتوفيق»

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن مرور لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية على مينائي «الزيتيات» و«بورتوفيق»، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

مراجعة الإجراءات الخاصة بالسلامة البحرية

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تفقد لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة على مدار يومين مينائي «الزيتيات» و«بورتوفيق»، للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه صدرت توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لرؤساء هيئات الموانئ بضرورة تنفيذ كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن سلامة الموانئ التابعة.

جولات ميدانية للتفتيش

وأوضح المركز أن اللجنة نفذت جولات ميدانية للتفتيش على كل المخازن والمستودعات والساحات والأرصفة والشركات بالموانئ للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها، والتأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على كل الجهات العاملة بالميناء والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار.

تنفيذ مناورة حريق على إحدى القاطرات البحرية

وأوضح أنه جرى تنفيذ مناورة حريق على إحدى القاطرات البحرية، حيث بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة، وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة، وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات إطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

وعلى الفور تتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالي، ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات وإخلاء كلي للمنطقة المتضررة، وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.

كما تم تنفيذ مناورة وهمية لمكافحة تلوث بترولي لتفعيل خطة الطوارئ، وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.