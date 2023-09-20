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تداول 10 آلاف طن و547 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:37 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
المواني البحرية- صورة أرشيفية

المواني البحرية- صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و63 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 363 شاحنة و41 سيارة.

مغادرة العبارة أمل

وأكد أن ميناء سفاجا، يستعد اليوم لمغادرة العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهى أيلة، بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 935 راكبا بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.