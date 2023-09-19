تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 665 شاحنة و94 سيارة، وشملت حركة الواردات 4 آلاف و500 طن بضائع، 665 شاحنة و94 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف و500 طن بضائع، 352 شاحنة و33 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة «STELLAR RIONI»

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة «STELLAR RIONI»، بينما تغادر السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس» فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس» وغادرت العبارة «أمل».

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و210 شاحنات من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر، لثلاث سفن وهي: آيلة، بريدج، وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكبًا بموانيها.