«دفاع» أذربيجان: «أرمن كاراباخ» وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش

وافق الأرمن في إقليم ناجورني كراباخ على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أن الانفصاليين الأرمن في ناجورني كراباخ وافقوا، اليوم الأربعاء، على شروط لوقف إطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

وقف إطلاق النار في ناجورني كراباخ

يبدأ مفعول وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، بتوقيت جرينتش، اليوم الأربعاء، على أن تعقد محادثات غدًا الخميس بشأن إعادة الدمج مع أذربيجان.

وفي وقت لاحق، أكدت الرئاسة الأذربيجانية إجراء مفاوضات الخميس بشأن إعادة دمج إقليم ناجورني كراباخ مع أذربيجان.

كذلك أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناجورني كراباخ.

وقالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على «إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل»، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.