سيناوي يشارك في مهرجان الشعر النبطي بالأردن

يشارك الشاعر البدوي ابن قرية شيبانة بجنوب رفح، بشمال سيناء، في مهرجان الشعر النبطي، بمنطقة الديسة وادي رم، في العقبة بالأردن خلال الفترة من 26 إلى 29 من الشهر الجاري.

قال الشاعر البدوي إبراهيم أبو فايد ابن قبيلة السواركة بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى اختياره ضمن 10 شعراء آخرين من الوطن العربي، بعد مشاركة 150 شاعرا، وإجراء تصفيات على موقع وزارة الثقافة الأردنية، ليتم التأهيل مباشرة ضمن العشر الكبار على مستوى الوطن العربي، وقد شارك بقصيدة بعنوان «المسابقة».

10 مشاركين عرب في المسابقة

وأضاف «أبو فايد» أن المشاركين هم 2 من السعودية، وشاعر إماراتي، وآخر يمني، وعراقي، وسوري، و3 من الأردن راعية المسابقة، بالإضافة إليه بمصر.

وأشار «أبو فايد»، إلى أنه جرى فتح باب التصويت منذ 5 أيام، ويستمر لمدة 5 آخرين، لآن مدة التصويت 10 أيام، لاختيار الشاعر الفائز من القاهرة إلى عمان، عنوان قصيدة الفايد في المهرجان.

جوائز مالية كبيرة للفائزين في المهرجان

وكانت وزارة الثقافة الأردنية أعلنت عبر موقعها الخاص بالمهرجان عن جوائز مالية، يسلمها ولي العهد للفائزين الثلاثة، والمشاركين الآخرين نهاية المسابقة، واليوم الختامي