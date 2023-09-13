استشاري تجميل: بوتوكس فرد الشعر «أي كلام».. ويسبب التساقط التفاعلي

رداً على استفسار لعروس متزوجة حديثاً منذ 4 أشهر تعاني من تساقط الشعر نتيجة تعرضه لمواد كيماوية خلال عملية الفرد بطريقة «بوتوكس» قبل زفافها، ليبدأ شعرها بالكامل في السقوط من الأسبوع الأول في الزواج وإلى الآن، أجاب الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أنه يعترض بشدة على تسمية طريقة الفرد بـ«البوتوكس»، مؤكدا أنه مجرد استغلال تجاري للاسم.

فرج: لا صحة لفرد الشعر بـ«البوتوكس»

وأضاف «فرج» خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنه لا وجود لـ فرد شعر بالبوتوكس، وهو مسمى تجاري والطريقة منتشرة للغاية وهي في الأصل «أي كلام»، قائلاً: «استغلوا النجاحات التي حققها البوتوكس في علاج بشرة الوجه وأسفل الإبط وعلاج عيوب الابتسامة».

كيفية علاج تساقط الشعر التفاعلي

وتابع استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أنَّ صاحبة الاستفسار بالفعل أُصيبت بحالة من تساقط الشعر التفاعلي، وبالتالي عليها الانتظار لمدة 6 أشهر قبل البدء في العلاج، موصياً بترطيب الشعر خاصةً الأطراف قبل أن تتعرض للتقصف، بجانب تناول العقاقير من مكملات غذائية وفيتامينات تساعد على تقوية البصيلات ونموها بشكل سليم، وسيساعد على قصر مدة تساقط الشعر وهلاكه.

كما نصح «فرج»، بعدم تجربة أي منتج أو تقنية جديدة لأول مرة قبل الزفاف مباشرة، محذراً من خطورة ومضاعفات «فرد الشعر» بالمنتجات الكيميائية لتجنب تساقط الشعر التفاعلي الذي تعرضت له السائلة.