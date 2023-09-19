توقيع بروتوكول تعاون بين «الشؤون الفنية» بوزارة الثقافة ومستشفى 57357

زار الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بوزارة الثقافة، اليوم، مستشفى سرطان الأطفال 57357 لبحث سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشؤون الفنية ومستشفى سرطان الأطفال 57357.

لقاء تامر عبد المنعم وشريف أبو النجا

التقى الفنان تامر عبدالمنعم بالدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، واتفقا على إقامة نادي سينما أسبوعي داخل مسرح المستشفى، تشرف عليه إدارة النوادي بالادارة العامة للثقافة السينمائية، كما يتم تدريب كورال الأطفال من المرضى وتقديمهم في حفلات الإدارة العامة للموسيقي.

يأتي ذلك ضمن خطة تم إعدادها تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في الوصول بالمنتج الثقافي بشتي الأماكن والمواقع بمصر.

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بهذا التعاون، قائلا: جئت اليوم لمعرفة سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية وهذا الصرح العظيم «مستشفى سرطان الأطفال 57357»، ونحمد الله على هذا التعاون المثمر ونحن على أتم الإستعداد لتقديم كل مانقدر عليه لوصول المنتج الثقافي بجميع فئاته إلى أفضل شيء.