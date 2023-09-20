عضو لجنة الأزمة في درنة يشيد بجهود مصر لدعم الشعب الليبي إثر الفيضانات

قال عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة الليبية، حمد الشلوي، إن فرق البحث والإنقاذ تواصل المساعي لفتح الطرق، بهدف تيسير الوصول إلى المناطق المنكوبة، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن «درنة تحوّلت إلى مدينة معزولة، وانقسمت إلى منطقتين جرّاء الفيضانات».

وأشار إلى غرق العديد من المباني والوحدات السكنية في البحر إثر الفيضانات التي اجتاحت المدينة، على خلفية العاصفة المدمرة «دانيال»، مشيدا بالجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الليبي إثر الفيضانات، وأكد أن «التواصل جيد مع كل من يستطيع تقديم المساعدات برا أو جوا، ونعمل على إصلاح الطرق والكباري في منطقة الجبل الأخضر لتيسير وصول المساعدات».