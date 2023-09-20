«بيطري الشرقية» يجري تلقيحا اصطناعيا على ألف رأس ماشية

أجرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، كشف شامل لـ4 آلاف و125 رأس ماشية، وتلقيح اصطناعي لـ1541 رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية من الماشية.

تحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفيرأوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يجرىمن خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.