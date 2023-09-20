الحكومة تقرر وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.