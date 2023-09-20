هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة «سكاكينه» نهاية سبتمبر

يستعد الفنان هيثم سعيد، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «سكاكينه»، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلها وتصوير فيديو كليب خاص بها، ومن المرتقب طرح الأغنية على موقع المشاهدات الشهير يوتيوب، مع مختلف المنصات الموسيقية والسمعية والالكترونية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري,

ويتعاون هيثم سعيد في كليب أغنية «سكاكينه»، مع المخرج فادي حداد، وتم تصويره في دولة لبنان، وهى من كلمات الشاعر عليم وألحان يوحنا ڤيكتور، وتوزيع هشام البنا، إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

أغنية جديدة للفنان هيثم سعيد

وقال الفنان هيثم سعيد، في تصريحات صحفية، إن أغنية «سكاكينه» المرتقب طرحها، يغلب عليها الطابع الشرقي مع تجربة كلامية جديدة يتعامل معها لأول مرة.

هيثم سعيد مؤلف فيلم هيفاء وهبي

كما يخوض هيثم سعيد، تجربة جديدة من خلال كتابة فيلم سينمائي جديد من تأليفه، من إخراج مرقس عادل، وتقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي أشارت عبر حسابها بموقع إنستجرام إلى أن هناك تحضيرات خاصة بالفيلم تتم منذ نحو 4 شهور، ويجمع بين الأكشن والكوميدي.