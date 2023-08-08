رسميا.. دينا الشربيني تشارك عمرو سعد بطولة «الغربان»

وقعت الفنانة دينا الشربيني، على عقد المشاركة في بطولة فيلم «الغربان» للنجم عمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

ويواصل صناع العمل التحضيرات للبدء في تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجري عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

وصرح الشركة المنتجة، بأن دينا الشربيني فنانة موهوبة لديها طاقات تمثيلية عالية ودورها فب «الغربان»، يحمل مفاجأة حيث تجسد شخصية لم يسبق لها تقديمها من قبل، مؤكدة أن العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة.

عمرو سعد يشوق جمهوره للعمل

وكان الفنان ماجد المصري قد انضم مؤخرا لأسرة فيلم «الغربان»، وقام عمرو سعد بتشويق جمهوره للعمل حيث نشر صورًا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهر بشكلٍ و«لوك» مختلف تمامًا، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان «معركة رومل» وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.