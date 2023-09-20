اعتماد نتيجة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، النتائج النهائية للمشروعات المشاركة في الدورة الثانية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بإجمالي 10 مشروعات متنوعة بمختلف فئاتها الستة.

أوضح أنه جرى اختيارهم وفقا للمعايير والاشتراطات عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم، تمهيدا إلى إرسالها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعدادا للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ المقبل.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

واستعرضت اللجنة برئاسة محافظ المنوفية المشروعات، التي جرى اختيارها طبقا لمدى استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لتقييم المشروعات المقدمة بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 156 مشروعا متنوعا، تضم فئات المبادرة الـ6: «المشروعات كبيرة الحجم، المتوسطة، المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ، المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة».