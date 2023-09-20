المستشار أحمد بنداري: تدريب 15 ألف رائدة ريفية لتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ قواعد البيانات الانتخابية ملك للهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم تحديثها كل فترة من الأحوال المدنية ووزارة الصحة، «كل من لديه بيانات تتعلق بالمواطنين بنحاول نتواصل وناخد عشان نحدثها أول بأول، وتم بالفعل تحديث قاعدة البيانات، وكل من بلغ 18 سنة له حق التصويت».

رفع كفاءة البرامج الخاصة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، أنه تم رفع كفاءة البرامج الخاصة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية المشرفين على العملية، وكذلك الموظفين أعضاء وأمناء اللجان الإنتخابية، حتى تتيح للمشرف على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات والجهات القضائية الاستعلام عن مقر لجنته وإخطاره بها بسهولة ويسر.

وتابع «تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري نظرا لانتشار مكاتب البريد ووسائل الانتقال وسرعة وصول سيارات البريد لأماكن المقرات الخاصة بمكاتب الشهر العقاري لنقل الوجيستيات المتعلقة بها».

تدريب 15 ألف رائدة ريفية

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث أن هناك بالوزارة ما يسمى الرائدات الريفيات، ويبلغ عددهم 15 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية، وكل رائدة ريفية بحوزتها 400 أسرة، والمستهدف توعية وتثقيف المواطن، وبالتالي سيتم من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي الوصول إلى المنازل عن طريق هؤلاء الرائدات.

ولفت إلى أنه سيتم عمل تدريب للرائدات على دور المواطن في مباشرة حقوقه السياسية، والمستهدف ليس المواطن البالغ ولكن الطفل الذى سيكبر، وأهمية توعيته والوصول إليه لأنه حينما يصل عمره 18 سنة، يكون مدركا لحقوقه السياسية ومباشرتها.