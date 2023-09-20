رئيس جامعة المنوفية: الدولة تواصل تقديم الدعم لتطوير العملية التعليمية

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، فعاليات اليوم التعريفي الأول لكليات وبرامج جامعة المنوفية الأهلية، ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي تنظمها الجامعة للطلاب الجدد بكلية الصيدلة.

والتقى رئيس الجامعة الطلاب الجدد الملتحقين ببرنامج الصيدلة الإكلينيكة في قاعة مسرح الجامعة، ورحب بهم في أولى فعاليات العام الدراسى الجديد بجامعة المنوفية الأهلية التي تمثل صرح تعليمي مميز شعاره رؤية أفضل للمستقبل، موجها في كلمته التهنئة بمناسبة العام الدراسى الجديد ومرحبا بطلاب الفرقة الأولى بالكلية.

دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة الشاملة

أكد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تقدم كل الدعم من أجل تطوير العملية التعليمية وهذا هو الهدف الرئيسى لإنشاء الجامعات الأهلية والتي بلغت حتى الآن 16 جامعة، بالإضافة إلى 27 جامعة حكومية، وعدد كبير من الجامعات الخاصة والدولية والتكنولوجية والمعاهد العليا المتخصصة، خاصة وأن الاستثمار الأمثل هو القوى البشرية خاصة الشبابية، لأنها تمثل عنصر ومورد مهم من موارد الدولة في عملية البناء والتنمية ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة الشاملة.

فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكة

حضر اللقاء الدكتور هيثم ميمون عميد الصيدلة جامعة المنوفية والدكتور أسامه عبدالرؤوف عميد الذكاء الاصطناعي، ومنسقى البرامج بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور عمرو كمال منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكة والمشرف على تنظيم اللقاء التعرفى اليوم.

وألقى الدكتور هيثم ميمون والدكتور أسامه عبدالرؤوف كلمات ترحيبية بالطلاب، وعرف الدكتور هيثم ميمون الطلاب الفرق بين الصيدلى والصيدلى الإكلينيكى الذي يطلق عليه لقب طبيب صيدلي ويعمل ضمن فريق طبي يتعامل مع الأطباء والمرضي بشكل مباشر ويكون استشاري للطبيب للتوصيه بالدواء المناسب للحاله ويكون الأقرب للتمريض لتقديم أي نصائح خاصه بالدواء، أما الصيدلي العادي يتعامل مع المرضي من خلال صرف الأدوية بالصيدلية الخاصة أو الصيدلية في المستشفى.

ومن جانبه، وجه الدكتور عمرو كمال، منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكة بجامعة المنوفية الأهلية، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الدائم للكلية وتلبيته الدعوة للتواجد بين الطلاب واللقاء بهم، وتلبية كل الاحتياجات اللازمة لتجهيز المعامل الخاصة بالكلية، والشكر للمشرف الأكاديمي للجامعة على تعاونها المثمر مع جميع المنسقين.