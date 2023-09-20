ضبط محل دون ترخيص لتصنيع حلوى المولد في الإسكندرية

شنت مديرية التموين في الإسكندرية حملات تفتيشية على المحلات، أسفرت عن ضبط محل بدون ترخيص لتصنيع حلوى المولد من مواد مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

الحفاظ على حياة المواطنين

وأكد المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحملة تمكنت أيضا من ضبط أحد محلات الجملة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وجرى التحفظ على عدد 1000 علبة سجائر كليوباترا.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط أحد المحلات لحيازته سجائر مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على الحيازة، وجرى التحفظ على عدد 110 علبة سجائر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.