وظائف شاغرة بـ8500 جنيه شهريا.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف في إحدى الشركات الخاصة والتي يمكن التقديم عليها للشباب والخريجين، مع توافر بعض الشروط للتقديم.

وكشفت وزارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل الوظائف المتاحة في شركة تطلب التخصصات التالية.

وظائف وزارة الشباب

1- مندوب مبيعات لديه رخصة (خاصة – مهنية)

أماكن العمل:

مؤسسة الزكاة (القاهرة) / شبرا منت (الجيزة) / اسكندرية (ابيس العاشرة) / القليوبية / الشرقية /الغربية

الشروط المشتركة

ويوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة وهي كما يلي:

مؤهل عالٍ – متوسط

خبرة في مجال البيع

رخصة قيادة (خاصة - مهنية)

أقصى حد للسن 45 عاما

موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق

- الراتب 8500 جنيه

- مواصلات

- ساعات العمل من 8 صباحا

- يوم إجازة أسبوعيا

- تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظيفة المتاحة ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.