«قومي المرأة» بكفر الشيخ: تنظيم ندوة عن أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بقرية قومسيون غرب التابعة لمركز مطوبس، قرى «حياة كريمة»، ندوة توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

ندوة توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة

وحضر الندوة كلا من، الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وفريدة المزين المقرر المناوب، ومروة طليس عضوة الفرع، وآيات فتح الباب رئيس القرية عدد من السيدات والفتيات بالقرية. حملات طرق الأبواب

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، عن تنفيذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت 20 ألف و552، من السيدات والرجال والأطفال، بمطوبس وقرى بنى بكار، ومعدية مهدي ، وبرمبال، ومنية المرشد، وقومسيون شرق، وبرج مغيزل، والجزيرة الخضراء، ووقف بحري، ووقف قبلي بمطوبس، حيث بلغت عدد الزيارات 3 آلاف و750 زيادة.

النظرة المستقبلية والتنمية الريفية

وأضافت «شاكر»، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بحضور عفاف الجمل، عضوة الفرع، وبمشاركة رائدات المجلس.