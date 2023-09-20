تفاصيل ومواعيد عرض برنامج «بيت مراد» على قناة ON

يلقى برنامج الكاتب الروائي أحمد مراد تحت عنوان «بيت مراد»، على قناة ON الذي تشاركه فيه ابنته فاطميا أحمد مراد، إشادة واسعة على سواء «فيسبوك أو«يوتيوب».

علق أحد المتابعين على الجزء المعروض على «يوتيوب»: «جميل وراق، عالم مراد، أحلى حاجة حصلت في اليوم، فاتيما عندها كاريزما حلوة»، وأضاف آخر: «شابوه أستاذنا الكاتب الروائي المتميز أحمد ومراد والجميلة فاطيما اكتشفت ان ده نوع البرامج المفضل عندي بجد ميرسي اووي علي الفكرة والتقديم ونتمني البرنامج يكون طويل لأنه ثري جداً وقَيّم»

فكرة برنامج «بيت مراد»

وتدور فكرة برنامج «بيت مراد» الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد برفقة ابنته فاطيما عن أهمية القراءة ودورها في التوعية وتوسع مدارك الإنسان، ويناقش معها الأفكار وكتب عديدة لأشهر الكُتاب في العالم.

وعرض الحلقة الأولى من البرنامج يوم الجمعة الماضي الموافق 15 سبتمبر وناقش فيها أحمد مراد كيفية جعل قرارات الإنسان نابعة من الكيمياء بينه وبين الناس، و كلما زادت عدد ساعات القراءة عدد ساعات السجن تقل، و يوضح: «لما بتشوف الحاجة من بعيد بتشوفها كويس أوي .. والشطارة إنك تخلي الإنسان الغريب فعلا غريب».

ويعرض البرنامج أسبوعيا على قناة قناة ON، في الثامنة والنصف مساء، على أن يعاد عرضه عدة مرات كالتالي: الخميس 7 مساء، و11. 30، والأحد 12 منتصف الليل، والجمعة 2 صباحا، والثلاثاء في الرابعة عصرا على قناة ON.

معلومات عن أحمد مراد

أحمد مراد روائي وسيناريست أصدر العديد من الروايات قبل تجربة كتابة السيناريو، ومن بين رواياته «فرتيجو، وتراب الماس، و1919، وأرض الإله، وموسم صيد الغزلان، ولوكاندة بير الوطاويط» كما أصدر كتاب عن تجربته في الكتابة بعنوان «القتل للمبتدئين».

وقدم للسينما فيلم «تراب الماس» المأخوذ عن روايته، وكتب للسينما خصيصا فيلم «الأصليين»، وكذلك فيلم «الفيل الأزرق» مأخوذ عن روايته التي تحمل الاسم نفسه، في جزئين، كما قدم فيلم «كيرة والجن» عن رواية 1919.