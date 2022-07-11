تزامنا مع عرض «كيرة والجن».. أحمد مراد: «في الذكرى الـ140 للاحتلال عاشت مصر مستقلة»

تزامنا مع عرض فيلم «كيرة والجن»، في دور العرض السينمائي في مصر وخارجها، أحيا الكاتب والسيناريست أحمد مراد ذكرى مرور 140 سنة على الاحتلال الإنجليزي لمصر، والذي بدأ بقصف مدينة الإسكندرية عقب أحداث ثورة عرابي، واستمر ما يقرب من 80 سنة.

أحمد مراد: تعيش مصر حرة مستقلة

ونشر أحمد مراد مجموعة من الصورة الفوتوغرافية والمرسومة والتي تتناول الاحتلال الإنجليزي، وعلق عليها عبر «فيسبوك»: «النهاردة 11 يوليو 2022، الذكرى الـ140 للاحتلال الإنجليزي لمصر، بدأ الاحتلال بقيام الأسطول الإنجليزي بقصف مدينة الإسكندرية زي النهاردة 1882 احتلال استمر 74 سنة، تزامنًا مع عرض فيلم (كيرة والجن) تعيش مصر حرة مستقلة».

فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» يتناول أحداث وقعت قبل 100 عام، إبان فترة الاحتلال الانجليزي لمصر ومقاومة الشعب المصري التي تبلورت في أحداث ثورة 1919.

وقال صناع الفيلم إنه تكلف ميزانية ضخمة تتجاوزت 100 مليون جنيه، ويعتمد العمل على تقديم أحداث وشخصيات حقيقية من بينها شخصية دولت فهمي التي تقوم بها الفنانة هند صبري، وهي عضوة التنظيم السري آنذاك، وكذلك يقدم العمل البطلين «عبدالقادر الجن»، و«أحمد عبدالحي كيرة»، واللذين يشتركان في النضال ضد الاحتلال الإنجليزي.

فيلم «كيرة والجن» بطولة نخبة من النجوم منهم: أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد.

إيرادات «كيرة والجن»

حقق فيلم «كيرة والجن» إيرادات بلغت 7 ملايين و25 ألف جنيه من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات، في إطار منافسة ضمن 5 أفلام مقدمة حاليا في دور العرض السينمائي.

وإلى جانب العرض التجاري تم طرح فيلم «كيرة والجن» في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع «سينما الشعب»، والذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بهدف نشر ثقافة السينما بين جموع المواطنين.