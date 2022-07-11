بعد تصدره.. «كيرة والجن» أحداث حقيقية مقتبسة من رواية «1919»

منذ طرح فيلم «كيرة والجن»، في دور العرض السينمائية، 30 يونيو الماضي، يحظى الفيلم برود أفعال طيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من النقاد والجمهور.

«كيرة والجن» للمخرج مروان حامد مأخوذ عن رواية تاريخية بعنوان «1919» للروائي أحمد مراد، وهو الذي كتب السيناريو والمعالجة للرواية لتحمل اسم الفيلم المشار إليه.

تفاصيل رواية «1919».. مأخوذ عنها فيلم «كيرة والجن»:

وتقع الرواية في نحو 400 صفحة وهي صادرة من دار الشروق عام 2014، وحسب تصريحات صحفية سابقة للكاتب أحمد مراد فإن «1919» رواية تاريخية، تتناول فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث إبان ثورة 1919، والاحتلال الانجليزي، وتقدم صورة للمجتمع المصري في القاهرة آنذاك.

الشخصيات والأحداث حقيقية في رواية 1919

وأضاف: «التفاصيل والشخصيات الواردة في الرواية مذكورة في مذكرات من كتبوا عن تلك الفترة حتى حقبة الأربعينيات، وتروي الرواية جانبا من حياة الزعيم سعد زغلول، ومن بينها اليوم السابق لثورة 1919».

ووفقا للمؤلف تتعدد شخصيات الرواية وتبدأ القصة من دولت فهمي والتي كانت عضو في تنظيم سياسي سري في فترة 1919، وتجسدها في الفيلم النجمة هند صبري: «كنت أرغب في إبراز دور الشعب المصري في حقبة العشرينيات وكانت حينها مصر هوليوود الشرق في السينما، وتتناول الرواية أيضا جزءا من عالم البغاء الذي كان يسمح بترخيصه من قبل الحكومة في هذه الفترة».

ويركز فيلم «كيرة والجن» على الأحداث الحقيقية قبل 100 عام، من خلال البطلين «عبدالقادر الجن»، و«أحمد عبد الحي كيرة»، ويشتركا في النضال ضد الاحتلال الانجليزي.

فيلم «كيرة والجن» بطولة نخبة من النجوم منهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد.